Euronext rondt overname van Nexi af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft de overname afgerond van de technologiebedrijven die zijn vastrentende handelsplatform MTS en het onderdeel Euronext Securities Milan laten draaien. Dat maakte de beursorganisatie donderdag bekend. De bedrijven worden overgenomen van het Italiaanse Nexi en toezichthouders hebben daar inmiddels hun goedkeuring aan gegeven. De transactie stelt Euronext in staat om wendbaarder om te gaan met de technologie waarop MTS en Euronext Securities Milan draaien. Nexi, al meer dan 30 jaar een partner van Euronext, blijft ook technologiediensten leveren na de verkoop van de activiteiten. In juni dit jaar kondigde Euronext de overname aan. Er werd toen gesproken van een prijskaartje van 57 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.