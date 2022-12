AEX start naar verwachting in het groen na woorden Powell

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag hoger van start na een late rally op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van meer dan een procent.

Woensdag steeg de AEX onder aanvoering van techaandelen al 0,9 procent op een slotstand van 724,10 punten.

Wall Street kende woensdag aanvankelijk nog een terughoudende handelsdag met bescheiden verliezen voor de hoofdindices. Daar kwam echter abrupt verandering in nadat Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand met 50 basispunten kan verhogen. Een renteverhoging met 75 basispunten lijkt van de baan.

Omdat de Fed de rente snel heeft verhoogd en het tijd kost voordat deze verhogingen effect hebben op de economie, zou het logisch zijn als de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen vertraagt, zei Powell. "Het moment om het tempo van de renteverhogingen te matigen, kan tijdens de vergadering van december zijn", aldus de voorzitter.

Volgens marktanalist David Russel van TradeStation Group gaf Powell de markt reden tot hoop. "We hebben vooruitgang gezien met de inflatie […] en Powell bevestigde wat de markt al wist en maakte de weg vrij voor enkele aanpassingen van de renteprognoses. Hierdoor zouden beleggers het glas richting het einde van het jaar als halfvol kunnen beschouwen", zei hij.

Onder meer angst om een eindejaarsrally mis te lopen en shortposities die werden gesloten, zorgden ervoor dat Wall Street in de laatste handelsuren in vuur en vlam kwamen te staan, met als uitblinker techbeurs Nasdaq met een koersstijging van 4,4 procent. Hoofdgraadmeter S&P 500 won meer dan drie procent.

De Aziatische beurzen krijgen vanochtend een duwtje in de rug van Wall Street, horwel de stijgingen binnen de perken blijven, met winsten in Tokio en Sydney van ongeveer een procent.

In China en Japan bleek de industrie afgelopen maand te zijn gekrompen. En ook in Nederland was er weer krimp, zo bleek uit de inkoopmanagersindex van S&P Global.

De Amerikaanse olie-future zat woensdagavond ook in de lift met een stijging van drie procent naar 80,55 dollar per vat, nadat eerder week nog het laagste niveau van 2022 werd aangescherpt.

Beleggers maken zich nu op voor de vrijgave van een paar belangrijke macrocijfers.

Om half drie vanmiddag worden in de VS de persoonlijke inkomens en de PCE-inflatie vrijgegeven.

De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). Deze index is dit jaar uitgegroeid tot een scherp gevolgd macrocijfer vanwege het belang dat de Federal Reserve hieraan hecht.

Morgen zijn daarnaast alle ogen gericht op de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over november.

Bedrijfsnieuws

Heineken rekent dit jaar nog steeds op een stabiele of licht hogere operationele winstmarge (beia) dan vorig jaar, terwijl de operationele winst ruim boven die in 2019 uitkomt. Voor volgend jaar blijft de brouwer mikken op een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent, zonder onvoorziene economische of geopolitieke tegenslag, zo bleek in aanloop naar een beleggersdag van Heineken.

Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent per jaar. De oude doelstelling lag op 4 tot 7 procent. Daarnaast zal het aangepaste operationeel resultaat met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025, zo liet Corbion bij aanvang van een beleggersdag weten.

Aandeelhouders van Avantium hebben tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering ingestemd met de benoeming van Boudewijn van Schaik tot financieel directeur.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 3,1 procent tot 4.079,97 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 34.589,24 punten en de Nasdaq noteerde 4,4 procent hoger op 11.468,00 punten.