Berenberg: margedruk Azerion ondanks goede groei

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het derde kwartaal van dit jaar een goede groei gerealiseerd, maar de marges waren wel aan de zwakke kant. Dit oordeelden analisten van Berenberg donderdag. De analisten spraken van een sterke omzetgroei van 26 procent op jaarbasis tot 106 miljoen euro. Het sterkst presterende segment was de Platform-divisie met een groei van 46 procent tot 84 miljoen euro. "Hoewel een deel van de groei kwam uit overnames, vinden we het groeitempo indrukwekkend", aldus Berenberg. De winstgevendheid was volgens Berenberg wel wat zwakker dan verwacht met een aangepaste EBITDA-marge van 11,8 procent. "Hoewel de investeringen en verwatering door overnames drukten op de winstgevendheid, was de terugval in de winst van het segment Premium Games ook een reden voor de lagere marges." Bij die laatste divisie halveerde de aangepaste EBITDA. Volgens Berenberg heeft Azerion evenwel verschillende mogelijkheden om in 2023 de winst aan te jagen. De margeverwachtingen voor de middellange termijn handhaafde Berenberg dan ook, maar de zakenbank werd wel wat voorzichtiger over de korte termijn. Berenberg hanteert een koopadvies voor Azerion met een koersdoel van 8,60 euro. Het aandeel sloot woensdag op 6,00 euro. Bron: ABM Financial News

