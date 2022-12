Corbion-beleggersdag: onderneming wil komende jaren harder groeien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Corbion wil de komende jaren een omzetgroei realiseren van minstens 5 procent. Dit bleek donderdagochtend uit een persbericht van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën in aanloop naar de beleggersdag die de onderneming vandaag organiseert. Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent per jaar. De oude doelstelling lag op 4 tot 7 procent. Naast omzet ligt er ook een doelstelling voor het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA). Die moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025. Onderliggend stelt het bedrijf zich ten doel met de netto-omzet bij de tak Sustainable Food Solutions in deze jaren op jaarbasis met 5 procent te laten groeien, bij Lactic Acid & Specialties met 7 procent en bij Algae Ingredients met 25 procent. Een punt van aandacht bij beleggers volgens ABN AMRO Oddo is het investeringspeil en daarmee de schuldpositie. Het bedrijf wil tussen 2023 en 2025 jaarlijks 160 miljoen investeren en mikt daarbij op een schuldratio van 1,5 tot 2,5 vanaf 2024. In 2022 komt deze bandbreedte naar verwachting uit op 2,9 tot 3,2. Voor 2023 is de verwachting dat de ratio nog op 2,9 uitkomt. Corbion is verder gestart met desinvestering van de emulgatorenbusiness, die niet langer tot de kernactiviteiten wordt gerekend. Deze tak heeft dit jaar volgens Corbion erg goed heeft gepresteerd en heeft zich ontwikkeld tot de marktleider in de Amerikaanse markt. Met Totalenergies is Corbion in gesprek over verkenning van verscheidene operationele en financiële modellen aangaande de toekomstige behoefte aan melkzuur voor de productie van PLA in Grandpuits. Het aandeel Corbion sloot woensdag op 29,24 euro. Bron: ABM Financial News

