Nederlandse industrie krimpt nog harder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in november verder gekrompen. Dit bleek donderdag uit cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie, kwam in november uit op 46,0 tegen 47,9 in oktober, het laagste niveau sinds juni 2020. Desondanks steeg de werkgelegenheid voor de vijfentwintigste achtereenvolgende maand, al was dit wel de kleinste stijging sinds november 2020. "Vooral de energie-intensieve industrie die zich richt op de productie van basismetalen, chemie, papier en karton kampt met hoge energieprijzen die moeilijk kunnen worden doorberekend aan afnemers", aldus David Kemps, sectorbanker Industrie bij ABN AMRO. "Het aantal nieuwe orders daalt sterk en de productie wordt daarom afgeschaald of verplaatst naar het buitenland." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

