Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 25 november zijn gedaald met 12,6 miljoen vaten tot 419,1 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 2,8 miljoen vaten tot 213,8 miljoen vaten. En ook de voorraden stookolie en diesel stegen met 3,5 miljoen vaten tot 112,6 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 95,2 procent. Dat was een week eerder 93,9 procent. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden van 7,9 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden vorige week met 2,9 miljoen vaten stegen. Het API-rapport stelde optimistisch merkte marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management op, aangezien het Amerikaanse energiedepartement in de week eindigend op 25 november ook nog eens 1,4 miljoen vaten uit de Strategic Petroleum Reserve vrijgaf. De olieprijs haalde tevens steun uit de verwachting dat China zal beginnen met het versoepelen van de coronavirusmaatregelen na een golf van protesten. De beperkingen wogen zwaar op de vraag naar olie in één van 's werelds grootste energieproducenten. De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,35 dollar, hoger op 80,55 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

