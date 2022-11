Powell suggereert verlaging tempo renteverhoging in december Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente in december tijdens de volgende beleidsvergadering waarschijnlijk met een half procentpunt verhogen. Dit zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag tijdens een toespraak aan de Brookings Institution. Powell sprak van een oververhitte arbeidsmarkt en zei dat deze meer moet afkoelen wil de Fed er zeker van zijn dat de inflatie een duurzame neerwaartse beweging zal maken in de richting van zijn doelstelling van 2 procent. Omdat de Fed de rente snel heeft verhoogd en het tijd kost voordat deze verhogingen de economie beïnvloeden, zou het logisch zijn als de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen vertraagt, zei hij. "Het moment om het tempo van de renteverhogingen te matigen, kan tijdens de vergadering van december zijn", zei Powell. Powell evalueerde tekenen van vooruitgang in de strijd tegen inflatie, waaronder een vertraging van de activiteit in rentegevoelige sectoren van de economie, zoals de woningbouw, en verbeterende omstandigheden in de toeleveringsketen. Maar hij zei dat dalingen van goederenprijzen en huurprijzen, die met name hebben bijgedragen aan de inflatie, onvoldoende zouden kunnen zijn als bedrijven de werving van personeel niet vertragen. "De arbeidsmarkt...vertoont slechts voorzichtige tekenen van herstel en de loongroei blijft ruim boven het niveau dat consistent zou zijn met een inflatie van 2 procent", zei Powell. "Ondanks enkele veelbelovende ontwikkelingen hebben we nog een lange weg te gaan om de prijsstabiliteit te herstellen", aldus de Fed-voorzitter. Bron: ABM Financial News

