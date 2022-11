Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 3.971,10 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.844,55 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 11.085,43 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag hoger, terwijl de markt uitkijkt naar een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. "De toespraak van Powell zal naar verwachting de vastberadenheid van de centrale bank bevestigen om zich te concentreren op inflatie als kerndoel, ongeacht de mogelijke gevolgen", zei Interactive Investors.

"Hoewel dergelijke opmerkingen niet als een verrassing zouden moeten komen, zullen degenen die zoeken naar bevestiging dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal vertragen, waarschijnlijk opnieuw worden teleurgesteld."

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in november minder sterk is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in november met 127.000 tegen een stijging van 239.000 in oktober.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 2,9 procent gegroeid, versus een krimp van 0,6 procent een kwartaal eerder.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,8 procent. De marktindex daalde van 209,8 naar 208,1.

De economische activiteit in de regio Chicago is in november wederom gedaald. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 45,2 in oktober naar 37,2 in november.

De aanstaande woningverkopen zijn oktober op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 4,6 procent en 37,0 procent.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in oktober gedaald met 353.000 tot 10,3 miljoen.

Later op de dag volgt het Beige Book van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde op 1,0340. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0391 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0328 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,7 procent hoger, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices en de bouwuitgaven.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise steeg 4,6 procent na resultaten dinsdagavond. Een kwartaalverlies werd opgefleurd met een positieve vooruitblik.

Maaltijdbezorger DoorDash gaat volgens Bloomberg 1.250 mensen ontslaan, ondanks de sterke omzetgroei. Er zijn te veel mensen aangenomen, waardoor de kosten te hard stijgen, volgens CEO Tony Xu. Het aandeel won 5,1 procent.

Horizon Therapeutics meldde overnamebelangstelling van bedrijven waaronder Johnson & Johnson, Amgen en Sanofi. Het aandeel noteerde 27,0 procent hoger.

Workday meldde meer omzet en verhoogde de omzetverwachting iets. Het aandeel steeg 12,9 procent.

Wayfair meldde een flinke omzet tussen Thanksgiving en Cyber Monday en noteerde 5,3 procent hoger.

NetApp stelde teleur met zijn verwachtingen en daalde 9,2 procent.