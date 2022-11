Europese beurzen hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 440,04 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 14.397,04 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 6.738,55 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.573,05 punten.

Het sentiment werd ondersteund door de hoop dat China zijn strenge coronabeleid zal versoepelen en nadat uit data bleek dat de inflatie in de eurozone voor het eerst sinds medio 2021 op jaarbasis is gedaald.

Uit de cijfers van Eurostat bleek dat de consumentenprijzen in november op jaarbasis met 10 procent zijn gestegen, terwijl dit een maand eerder nog 10,6 procent was.

Volgens Commerzbank wordt hiermee de kans groter dat de Europese Centrale Bank tijdens zijn vergadering in december zal kiezen voor een renteverhoging met 50 basispunten, na een verhoging van 75 basispunten tijdens de laatste twee vergaderingen.

Het is volgens de Duitse bank echter nog steeds niet veilig om te zeggen dat de inflatie heeft gepiekt, aangezien de energieprijzen enorm volatiel zijn en een betrouwbare voorspelling in de weg staan.

De Franse consumentenprijzen zijn in november met 6,2 procent gestegen, wat gelijk was aan een maand eerder. De Franse economie is het afgelopen kwartaal minder hard gegroeid dan een maand eerder. Op kwartaalbasis groeide de economie met 0,2 procent.

Verder werd bekend dat de werkloosheid in Duitsland in november licht is opgelopen.

De euro/dollar noteerde op 1,0316. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0327 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0328 op de borden.

Olie werd woensdag tot 2,8 procent duurder. Uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

H&M daalde 0,8 procent. Het modeconcern zei woensdag in het lopende kwartaal een herstructureringslast te nemen van iets meer dan 800 miljoen Zweedse kroon in verband met een ontslagronde. Het modebedrijf is van plan 1.500 banen te schrappen.

In Brussel viel de koers van het aandeel Argenx op met een koerswinst van 6,0 procent. In Amsterdam gingen techaandelen aan de leiding. Koplopers op het Damrak waren Prosus en Just Eat Takeaway met winsten van respectievelijk 3,7 procent en 3,1 procent.

In Parijs won luxemerk Hermes 4,7 procent, concurrent LVMH noteerde 3,7 procent hoger en Renault steeg 3,3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 2,6 procent.

In Frankfurt steeg Mercedes 3,4 procent. Infineon Technology won 3,1 procent. Beiersdorf verloor 1,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 3.955,85 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.