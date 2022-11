Heineken bevestigt doelen

(ABM FN-Dow Jones) Heineken bevestigt en preciseert zijn financiële doelen, voorafgaand aan de beleggersdagen op donderdag en vrijdag. Dat maakte de brouwer woensdag nabeurs bekend.

Voor dit jaar rekent Heineken nog steeds op een stabiele of licht hogere operationele winstmarge (beia) dan vorig jaar, terwijl de operationele winst ruim boven die in 2019 uitkomt.

Voor volgend jaar blijkt Heineken mikken op een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent, zonder onvoorziene economische of geopolitieke tegenslag.

Nu het mondiale economische klimaat uitdagender is geworden en het consumentenvertrouwen is gedaald in ontwikkelde markten, verwacht Heineken voor 2023 een volume dat stabiel is of mogelijk licht groeit. Een daling in Europa zal gepaard gaan met groei in de opkomende markten.

Het merendeel van de stijgende grondstoffenkosten moet worden gecompenseerd door prijsverhogingen, afhankelijk van de situatie op de lokale markten.

Heineken rekent op een toename van de grondstoffenkosten tot 20 procent per hectoliter en aanzienlijk hogere energiekosten, met name in Europa. De brouwer wil daarom de kostenbesparingen in Europa verder opvoeren, en Heineken wil zijn doelstelling om de kosten van 2019 met 2 miljard euro terug te dringen, overtreffen.

Dit betekent dat de operationele winst minder sterk zal groeien dan de autonome omzet. Op de middellange termijn moet dat weer omgekeerd zijn. Dit kan worden bereikt door de productiviteit steeds met 400 miljoen euro per jaar te verhogen.

Daarnaast wil Heineken zijn kapitaal efficiënter aanwenden.

Tot slot zei Heineken op middellange termijn te blijven streven naar "superieure groei", met een balans tussen volume en waarde.

Heineken geeft meer details in de presentaties tijdens de komende twee dagen.