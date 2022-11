Beursblik: beleggersdag Heineken potentiele koersaanjager

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zijn verdeeld over het nieuws dat Heineken bij de aankomende beleggersdag zal brengen, maar zijn wel positief over de huidige waardering van het aandeel, vergeleken met sectorgenoten, wat een koopkans zou kunnen zijn.

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan is het minst positief. De bank voorziet dat de brouwer minder kosten kan besparen in 2023 en dat de margeverwachtingen van analisten omlaag moeten. De zakenbank voorziet een daling van de autonome marges met 40 basispunten in 2023, terwijl de analistenconsensus nog uitgaat van een stijging met 10 basispunten.

Daarbij sluiten de analisten niet uit dat Heineken zijn verwachting voor de autonome EBIT-groei voor 2023 neerwaarts moet bijstellen vanwege de hogere grondstoffenkosten. Daarentegen zien de analisten wel goed momentum in de opkomende markten voor de Amsterdamse brouwer. JPMorgan hanteert een koersdoel van 100 euro met een neutraal advies.

De waardering is echter niet erg veeleisend, erkennen de analisten van JPMorgan. Ook heeft CEO Dolf van de Brink de regionale voetafdruk in India en Zuid-Afrika versterkt, wat goed is voor een consistente bovengemiddelde prestatie qua omzet.

Credit Suisse is positiever in aanloop naar de beleggersdag. Na de laatste kwartaalupdate, die tegenviel, kan de beleggersdag helpen om beleggers weer te overtuigen, door meer vertrouwen te geven over de verwachte EBIT-groei, zelfs als de volumes in Europa dalen.

Ook kan Heineken laten zien dat er meer nadruk wordt gelegd op waardegroei dan alleen omzet en de kostenbesparingen, wat vertrouwen kan geven dat de operationele winstgevendheid op de middellange termijn beter wordt als de kostenstijgingen gaan afnemen.

De zakenbank veranderde zijn verwachtingen voor de EBIT-resultaten in de komende jaren niet, maar verlaagde de winstverwachtingen wel met 3 procent, vanwege valutaeffecten en hogere rentekosten. Credit Suisse zit met zijn taxaties nog altijd 6 procent boven de consensusverwachting.

De analisten denken dat Heineken zijn groeiverwachtingen voor de autonome EBIT kan herhalen, ondanks de verwachte volume daling in Europa van zo'n 3 procent.

De gunstige aanwezigheid in nog niet volledig volwassen markten en brede inzet op ‘premiumisation’ zullen de balans tussen volume en prijsmix verbeteren.

Een inzet op meer productiviteit en kostenbewustheid heeft sectorgenoten Diageo en Carlsberg de afgelopen jaren veel geholpen. Hoewel de inputkosten met meer dan 600 basispunten zijn gestegen denken de analisten dat de EBIT-marge slechts 70 basispunten zal dalen, en als de kosten dalen en de hogere prijzen worden gehandhaafd, dan kan de winstgevendheid in 2024 en 2025 boven verwachting zijn.

Credit Suisse denkt dat Heineken een korting van 15 procent biedt vergeleken met sectorgenoten.Ook Deutsche Bank denkt dat het aandeel wordt verhandeld tegen een korting, zelfs van 20 procent, omdat het minder sterk is hersteld dan andere brouwers en producenten van voedingsmiddelen en dranken. De beleggersdag van 1 en 2 december kunnen een aanjager zijn voor een inhaalslag en de analisten tippen dan ook om Heineken met dat idee te kopen.