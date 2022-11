Vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, na een sterk cijfer voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, maar zwakkere cijfers over de arbeidsmarkt in november.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index staan een half uur voor de opening nagenoeg vlak.

Er zijn nieuwe berichten over een krimpende industrie in China, maar de zorgen over de strenge coronabeperkingen in China die de mondiale economie bedreigen lijken voorlopig gesust.

Beleggers kunnen dus weer kijken naar de factor die de aandelenkoersen al een groot deel van het jaar aanjagen: het monetaire beleid van de Federal Reserve. Vanavond speecht Powell en staat ook de publicatie van het Beige Book op de agenda.

Interactive Investors verwacht dat Powell de intentie zal herhalen om te focussen op de inflatie als kerndoel, ongeacht de gevolgen voor de economische groei. Beleggers die op een soepeler houding hopen, zullen teleurgesteld worden, denkt de broker.

De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 2,9 procent, wat meer is dan de 2,6 procent die eerder was gemeld door de overheid.

In november viel de banengroei echter tegen, met 127.000 nieuwe banen, waar gerekend was op 190.000. ADP melde een maand eerder nog een toename van 239.000 banen.

Er volgt woensdag ook nog een inkoopmanagersindex in Chicago voor november. Later op de dag zijn er cijfers over de aanstaande woningverkopen in oktober en de wekelijkse olievoorraden.

De olieprijs steeg. Een januari-future West Texas Intermediate werd 3,3 procent duurder op 80,75 dollar. Brent-olie werd 3,2 procent duurder op 86,93 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0372. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0328 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise staat in de elektronische handel 2 procent hoger na resultaten dinsdagavond. Een kwartaalverlies werd opgefleurd met een positieve vooruitblik.

Maaltijdbezorger DoorDash gaat volgens Bloomberg 1.250 mensen ontslaan, ondanks de sterke omzetgroei. Er zijn te veel mensen aangenomen, waardoor de kosten te hard stijgen, volgens CEO Tony Xu. Het aandeel gaat in de handel voorbeurs 3 procent hoger.

Horizon Therapeutics meldde overnamebelangstelling van bedrijven waaronder Johnson & Johnson, Amgen en Sanofi. Het aandeel wint liefst 31 procent.

Workday meldde meer omzet en verhoogde de omzetverwachting iets en gaat 9 procent hoger openen.

Wayfair meldde een flinke omzet tussen Thanksgiving en Cyber Monday en noteert 5 procent hoger voorbeurs.

NetApp stelde teleur met zijn verwachtingen en verliest voorbeurs juist 11,5 procent.

Slotstanden

De S&P500-index daalde dinsdag 0,2 procent tot 3.957,63 punten, na het verlies van 1,5 procent op maandag. Technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in en sloot op 10.983,78 punten. De Dow Jones-index sloot vlak op 33.852,53 punten.