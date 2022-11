Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, anticiperend op een soepeler coronabeleid in China en in afwachting van wat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vanavond in een toespraak te zeggen heeft.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 440,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 14.403,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.700,50 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.553,15 punten.

"In Europa zijn de aandelenbeurzen hoger van start gegaan, nadat Azië een groene sessie achter de rug heeft", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Beleggers reageerden volgens Blekemolen vermoedelijk enthousiast op berichten vanuit China. "Mogelijk kan China haar coronabeleid versoepelen als de zwakke mensen in de maatschappij een vaccinatie hebben gehad", zo stelde de expert van Lynx. China zou haast willen maken met het vaccineren van ouderen.

Volgens Blekemolen wordt ook uitgekeken naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vanavond. De speech kan hints opleveren over het rentebesluit medio december, zo stelde hij. Er zijn volgens UBS wel wat zorgen dat een havikachtige toon van Powell de winsten op de aandelenmarkten in de afgelopen twee maanden teniet kan doen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent 70 procent van de markt op een renteverhoging met 50 basispunten en een minderheid van 30 procent op een verhoging met 75 punten.

Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone wat te zijn afgekoeld in november. De consumentenprijzen stegen met 10 procent, terwijl de prijsstijging in oktober nog 10,6 procent was.



"Er is steeds meer bewijs dat de inflatie heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de sterke daling van de grondstofprijzen in de afgelopen maanden. In Europa is het bewijs nog wel erg dun, zo waarschuwde de analist.

Vandaag staat het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op de agenda. Verder zijn er cijfers over de voorlopige Amerikaanse huizenverkopen en het Beige Book van de Fed.

Olie werd woensdag opnieuw duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het groen op 79,77 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 85,86 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0361. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0354 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0328 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt waren de plussen veruit in de meerderheid. Dissonant van formaat was in Parijs het aandeel Sanofi met een verlies van 2,4 procent. In Frankfurt was dat het aandeel Beiersdorf met een koersdaling van 1,6 procent.

De grootste winsten in Parijs en Frankfurt waren voor de autofabrikanten. De koers van het Franse aandeel Renault won 3,9 procent. Het aandeel Mercedes werd 2,5 procent duurder.

In Brussel viel de koers van het aandeel Argenx op met een koerswinst van 7,1 procent. In Amsterdam gingen techaandelen aan de leiding. Koplopers op het Damrak waren Prosus en Just Eat Takeaway met winsten van ruim 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P500-index daalde dinsdag 0,2 procent tot 3.957,63 punten, na het verlies van 1,5 procent op maandag. Technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in en sloot op 10.983,78 punten. De Dow Jones-index sloot vlak op 33.852,53 punten.