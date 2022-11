Valuta: euro licht omhoog na Europese inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0380 dollar, na voorlopige inflatiecijfers van de eurozone over november en in afwachting van data over de Amerikaanse arbeidsmarkt, een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell en het Beige Book van de Fed.

"Wat ons betreft gaat de aandacht uit naar de toespraak van Powell van vanavond", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Zijn programma is onder andere ingekleed rondom de stand van zaken rondom de Amerikaanse arbeidsmarkt", aldus Mevissen.

De inflatie van de eurozone kwam over november uit op 10,0 procent tegen 10,6 procent over oktober en een verwachte 10,4 procent. Na publicatie daarvan liep de euro vanochtend op van 1,0360 naar 1,0380 dollar.

Eerder in de ochtend bleken de Franse consumentenprijzen over november met een stijging van 6,2 procent op jaarbasis een pas op de plaats te hebben gemaakt.

Voor de Amerikaanse banengroei wordt rekening gehouden met een stijging van 190.000 banen tegen 239.000 in oktober. Vrijdag volgt het officiële banenrapport van de VS over november waarbij met name gelet wordt op de loonontwikkeling.

Naast Amerikaanse cijfers over de banengroei in de private sector volgen in de VS vandaag ook een tweede raming van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal, de inkoopmanagersindex van Chicago over november, de vacatures over oktober, de aanstaande woningverkopen over oktober en de wekelijkse olievoorraden.

Naast Powell spreken ook Fed-bestuurder Michelle Bowman en collega Lisa Cook.

De euro noteerde woensdag 0,5 procent hoger op 1.3080 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8628 Britse pond. Het Britse pond won 0,6 procent en noteerde op 1,2026 dollar.