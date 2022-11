AEX overtuigend hoger, onder aanvoering JET en Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger. Kort na de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 723,30 punten.

"In Europa zijn de aandelenbeurzen hoger van start gegaan, nadat Azië een overwogen groene sessie achter de rug heeft", zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Beleggers reageerden volgens Blekemolen vermoedelijk enthousiast op berichten vanuit China. "Mogelijk kan China haar coronabeleid versoepelen als de zwakke mensen in de maatschappij een prik hebben gehad", zo stelde de expert van Lynx. China zou haast willen maken met het vaccineren van ouderen.

Volgens Blekemolen wordt ook uitgekeken naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vanavond. De speech kan hints opleveren over het rentebesluit medio december, zo stelde hij. Er zijn volgens UBS wel wat zorgen dat een havikachtige toon van Powell de winsten op de aandelenmarkten in de afgelopen twee maanden teniet kan doen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent 70 procent van de markt op een renteverhoging met 50 basispunten en een minderheid van 30 procent op een verhoging met 75 punten.



Voor die tijd krijgen beleggers en de Fed nog een reeks aan economische cijfers die meer inzicht kunnen bieden in de stand van zaken. Vandaag staat het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op de agenda. Verder zijn er cijfers over de voorlopige Amerikaanse huizenverkopen en het Beige Book van de Fed.

Vanochtend bleek de inflatie in de eurozone wat te zijn afgekoeld in november. De consumentenprijzen stegen met 10 procent, terwijl de prijsstijging in oktober nog 10,6 procent was.

"Er is steeds meer bewijs dat de inflatie heeft gepiekt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, wijzend op de sterke daling van de grondstofprijzen in de afgelopen maanden. In Europa is het bewijs nog wel erg dun, zo waarschuwde de analist.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0372. De olieprijzen stegen met bijna twee procent tot krap 80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway 2,5 procent en Prosus 2,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een positief analistenrapport van New Street Research voor Adyen. Degroof Petercam verlaagde juist het koersdoel voor het aandeel. Het aandeel Adyen won 1,5 procent. Heineken leverde juist 0,7 procent in en KPN daalde met 0,2 procent.

In de AMX kon Arcadis op bijval van beleggers rekenen met een plus van 2,6 procent na een koersdoelverhoging door ING. PostNL schreef 1,9 procent bij. Eurocommercial Properties verloor 1,5 procent.

TomTom steeg onder de kleinere fondsen 1,4 procent, terwijl Sligro 0,8 procent prijsgaf. Azerion steeg 1,0 procent na cijfers en een strategie-update. Aanvankelijk stond het aandeel nog onder druk.