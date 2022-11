UBS verhoogt koersdoelen Aegon en ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag de koersdoelen voor Aegon en ASR verhoogd, maar het advies voor beide aandelen blijft Neutraal. UBS verhoogde het koersdoel voor Aegon van 4,55 naar 4,95 euro en voor ASR van 40,50 naar 42,50 euro. Na de kwartaalcijfers van beide Nederlandse verzekeraars en de aankondiging van de verkoop van de Nederlandse tak van Aegon aan ASR, besloten de analisten van UBS om hun taxaties aan te passen. De Zwitserse bank wees er daarbij op dat de waardering van de Nederlandse activiteiten van Aegon met 4,9 miljard euro veel hoger was dan de 3,2 miljard euro waarop de bank rekende. Dankzij de verkoop zal Aegon ook een veel steviger dividend uitkeren. De verwatering bij ASR door de overname van de Nederlandse tak van Aegon wordt volgens UBS meer dan goed gemaakt door een hogere kapitaalaanwas. NN Group blijft de favoriete verzekeraar van UBS, met een koopadvies en een koersdoel van 45,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.