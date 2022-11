'Gezonde omzetgroei Adyen voorzien' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen zal op basis van trends in het derde kwartaal en de outlook voor het vierde kwartaal, vermoedelijk een gezonde omzetgroei realiseren in de tweede jaarhelft. Dit verwacht analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag, die zijn koersdoel voor Adyen wel wat verlaagde. Aangezien Adyen geen cijfers rapporteert op kwartaalbasis, keek Roeg naar sectorgenoten om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het derde kwartaal en de vooruitzichten voor het vierde kwartaal. De analist zag in het derde kwartaal een groei van de autonome omzet bij een groep sectorgenoten van 8 procent op jaarbasis, stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal werd nog een groei van 7 procent gerealiseerd. Degroof keek onder meer naar cijfers van FIS, Fiserv, Global Payments, PayPal en Worldline. De outlook voor het vierde kwartaal en heel 2022 suggereert bij vijf van de zes sectorgenoten een omzetgroei van 8 tot 10 procent in het vierde kwartaal. In de afgelopen vijf jaar groeide Adyen volgens Roeg veel sneller dan deze groep sectorgenoten, met een factor vier, omdat het Nederlandse techbedrijf nog in de startfase zat. Op basis van de prestaties van sectorgenoten, verwacht Roeg een gezonde omzetgroei voor Adyen in de tweede helft van dit jaar. Degroof hield zijn omzetverwachtingen dan ook ongewijzigd. Ook de winstverwachtingen werden niet aangepast. Roeg verwacht op korte termijn wel wat margedruk. Het koersdoel voor Adyen werd door Degroof Petercam verlaagd van 1.900 naar 1.650 euro. "Puur vanwege de hoge rentes", aldus Roeg. Het Houden advies werd gehandhaafd. Het aandeel Adyen steeg woensdag met 2,3 procent tot 1.463,40 euro. Bron: ABM Financial News

