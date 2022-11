AEX vindt weg omhoog en Adyen koerst bovenaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent hoger op 722,30 punten. Onder de hoofdfondsen won Adyen 2,6 procent en Prosus 1,7 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een positief analistenrapport van New Street Research voor Adyen. Heineken leverde juist 0,7 procent in en ArcelorMittal daalde met 0,3 procent. In de AMX kon Air France-KLM op bijval van beleggers rekenen met een plus van 1,2 procent. WDP schreef 0,9 procent bij. Aperam verloor 0,7 procent. Forfarmers steeg onder de kleinere fondsen 1,4 procent, terwijl Sligro 1,0 procent prijsgaf. Azerion daalde ruim 3 procent na cijfers en een strategie-update. Bron: ABM Financial News

