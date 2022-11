Licht hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren krap een uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 717,74 punten.

De Europese beurzen lijken een hogere opening tegemoet te gaan, nadat China met plannen naar buiten kwam om de coronavaccinaties op te voeren, waardoor de hoop op een versoepeling van de lockdownmaatregelen wordt gevoed.

De markt blijft sceptisch over de positieve laatste ontwikkelingen in China, maar dat kan niet gezegd worden van de Britse beurs, aldus analisten van IG. "Solide winsten bij de wat meer op Azië gefocuste namen als HSBC en Standard Chartered laten zien dat er wat beleggers zijn die denken dat de Chinese overheid zal besluiten tot een soepeler coronabeleid, terwijl de lagere dollar de grondstofprijzen ondersteunt en daarmee ook de energie- en grondstoffensector", aldus IG.

De Chinese overheid stelde dat zich te willen richten op het verhogen van de vaccinatiegraad onder ouderen, wat wordt gezien als een teken dat het land zich langzaam richting een heropening van de economie beweegt, zo stelde SPI Asset Management.

Massale betogingen in China tegen de coronalockdowns hielden de markten de afgelopen dagen in hun greep. "Er is geen kans dat het coronabeleid van China ooit een succes wordt", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Chinese bevolking is er klaar mee na twee jaar van beperkingen, terwijl het einde nog niet in zicht is."

Ook richten beleggers zich op een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vandaag. De toespraak van Powell bij het Brookings Institution kan volgens analisten van UBS Global Wealth Management wat duidelijkheid verstrekken over de komende rentevergadering van de Fed op 13 en 14 december.

Er zijn volgens UBS wel wat zorgen dat een havikachtige toon van Powell de winsten op de aandelenmarkten in de afgelopen twee maanden teniet kan doen.

De dollar verzwakte wat in aanloop naar de speech van Powell en enkele belangrijke Amerikaanse macrocijfers later in de week. Zo krijgen beleggers inzicht in de stand van de Amerikaanse industrie, naast groeicijfers en het maandelijkse banenrapport.

Ook het optimisme dat China het zero-covidbeleid laat varen, heeft een effect op de dollar, zo stelde analisten van ANZ. "Maar het pad daarnaartoe zal geleidelijk zijn en de Amerikaanse beurzen liepen dinsdag wat terug ondanks sterke koerswinsten in Azië gisteren."

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0348. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0328.

De olieprijs sloot dinsdag hoger in New York, met steun van signalen dat China zijn coronabeperkingen zal versoepelen, waardoor de zorgen over de vraag naar energie afnamen. Ook speculatie dat olieproducerende landen kunnen afspreken om hun productie te verlagen tijdens een vergadering aanstaande zondag droeg bij aan de prijsstijging van dinsdag, volgens analisten.

Een januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 78,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag steeg de olieprijs ook al 1,3 procent en vanochtend steeg de oliefuture verder met krap een procent tot bijna 79 dollar.

Bedrijfsnieuws

Azerion heeft in het derde kwartaal een sterke omzetgroei gerealiseerd, hoewel de EBITDA wel fors onder druk stond. Azerion houdt vandaag een beleggersdag. Daar zal het bedrijf de strategische prioriteiten uit de doeken doen. Het bedrijf wil een grote rol spelen in de consolidatie op de digitale advertentiemarkt om klanten een totaaloplossing te kunnen bieden. Azerion nam al diverse bedrijven over in de afgelopen maanden.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag 0,2 procent tot 3.957,63 punten, na het verlies van 1,5 procent op maandag. Technologie-index Nasdaq leverde 0,6 procent in en sloot op 10.983,78 punten. De Dow Jones-index sloot vlak op 33.852,53 punten.