Sterke omzetgroei Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het derde kwartaal een sterke omzetgroei gerealiseerd, terwijl de EBITDA wel fors onder druk stond. Dit maakte de Amsterdamse beursnieuweling woensdagochtend bekend in aanloop na een strategiedag die het vandaag organiseert.

In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van bijna 106 miljoen euro tegen 84 miljoen euro een jaar eerder in dezelfde periode, vooral dankzij de sterke groei in het Platform-segment. De aangepaste EBITDA daalde evenwel met 30 procent op jaarbasis tot 12 miljoen euro, vanwege de lagere bijdragen van Premium Games. Het derde kwartaal van 2021 werd nog positief beïnvloed door de positieve lancering van het Habbo NFT-project.

Onder de streep restte een verlies van 4,3 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt van 2,4 miljoen euro.

Azerion had aan het einde van het derde kwartaal 44,1 miljoen euro in kas. Dat was aan het begin van het kwartaal nog 39 miljoen euro. De kasstroom was met 2,8 miljoen euro positief. De operationele kosten stegen op jaarbasis van 12 miljoen naar 20,5 miljoen euro.

Azerion handhaafde de omzetoutlook voor dit jaar van minstens 450 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBITDA boven de 50 miljoen euro moet uitkomen.

Beleggersdag

Azerion houdt vandaag een beleggersdag. Daar zal het bedrijf de strategische prioriteiten uit de doeken doen. Het bedrijf wil een grote rol spelen in de consolidatie op de digitale advertentiemarkt om klanten een totaaloplossing te kunnen bieden. Azerion nam al diverse bedrijven over in de afgelopen maanden.

"Hoewel de autonome omzetgroei een prioriteit blijft, blijft het verbeteren van de winstgevendheid het belangrijkst", aldus Azerion.

Door de beursnotering en overnames zijn de kosten omhoog gegaan en Azerion verwacht de kosten te optimaliseren door overnames te integreren. Een verdere stijging van de verkoopvolumes, de ontwikkeling van nieuwe producten en een aantrekkende omzet per gebruiker van premium games moeten de marges verder aanjagen.

In het derde kwartaal was de aangepaste EBITDA-marge 11,8 procent. In het derde kwartaal van 2021 bedroeg de marge nog 21,2 procent.