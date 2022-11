Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, onder meer in afwachting van een toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 69 punten voor de Duitse DAX, een plus van 31 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, na berichten dat China zijn vaccinatieprogramma voor ouderen gaat uitbreiden, wat een cruciale voorwaarde lijkt om de strenge lockdowns in het Aziatische land te versoepelen.

De brede markt was sceptisch over de vooruitzichten voor versoepeling in China, maar de Britse beurs ging er wel goed op, volgens Chris Beauchamp van IG.

"Solide winst bij Aziatische aandelen HSBC en Standard Chartered laten zien dat sommige beleggers in elk geval geloven dat de Chinese regering de coronabeperkingen zal versoepelen. De lagere dollar heeft de grondstoffenprijzen intussen een impuls gegeven en dus ook de grondstoffensector", aldus Beauchamp.

Massale betogingen in China tegen de coronalockdowns hielden de markten de afgelopen dagen in hun greep. "Er is geen kans dat het coronabeleid van China ooit een succes wordt", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Chinese bevolking is er klaar mee na twee jaar van beperkingen, terwijl het einde nog niet in zicht is."

Eerder op de dag bleek de Duitse inflatie in november te zijn uitgekomen op 10 procent, iets minder dan oktober, maar nog altijd erg hoog. Carsten Brzeski van ING durft nog niet te zeggen dat hiermee de piek is bereikt en gaat uit van een hogere inflatie in december.

Voor de Europese Centrale Bank zijn het huidige Duitse inflatiecijfer en de scherpe daling van de Spaanse consumentenprijzen mogelijk wel genoeg reden om de rente in december met 50 basispunten te verhogen en niet met 75 punten, denkt ING.

Aslam van AvaTrade merkte op dat de olieprijs "eindelijk" wat lijkt te herstellen van eerdere verliezen. Oliekartel OPEC vergadert op 4 december. Persbureau Bloomberg schreef dinsdag naar aanleiding van opmerkingen van olieconsultant FGE, dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverlaging overwegen van twee miljoen vaten per dag.



Bedrijfsnieuws

Grondstoffen deden het goed. TotalEnergies sloot 2 procent hoger, ArcelorMittal klom 3 procent en metaalspecialist AMG won 3,2 procent in Amsterdam. Ook Duitse autobouwers sloten 1,5 tot 2 procent hoger.

Nestlé heeft de outlook nogmaals verhoogd en bekijkt strategische opties voor onderdeel Palforzia. Voor 2022 rekent het Zwitserse concern nu op een autonome omzetgroei van 8 tot 8,5 procent, waar eerder nog circa 8 procent de indicatie was. De levensmiddelenreus sloot 2 procent lager.

Easyjet boekte een sterk vierde kwartaal met een breakeven EBIT-resultaat voor het boekjaar. Het aandeel sloot 2,6 procent lager.

In Amsterdam won ASMI 3 procent, na een verhoging van de outlook voor het lopende kwartaal, tot een omzet van 630 tot 660 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro. De Amerikaanse beperkingen op export naar China doen minder pijn dan gevreesd.

Euro STOXX 50 3.934,44 (-0,03%)

STOXX Europe 600 437,27 (+0,13%)

DAX 14.355,45 (-0,19%)

CAC 40 6.668,97 (+0,06%)

FTSE 100 7.512,00 (+0,51%)

SMI 11.077,81 (-0,76%)

AEX 717,74 (-0,38%)

BEL 20 3.659,13 (-0,62%)

FTSE MIB 24.465,95 (+0,10%)

IBEX 35 8.322,10 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

Zij sloten dinsdag lager, met een blik op protesten in China en peinzend over een aankomende toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.



Powell houdt woensdag zijn laatste toespraak voor de volgende rentevergadering van 13 en 14 december. Wat hij gaat zeggen kan een vooruitblik zijn op die vergadering, volgens Jason Draho van UBS.

Een havikachtige toon bij Powell zou de winsten op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden weer kunnen laten verdampen. "Er is wat angst", aldus Draho.

De aandelenmarkten begonnen de week al somber, nadat in China uitzonderlijk grote protesten uitbraken in grote steden. Dit voedt zorgen bij beleggers over de groei en vraag naar energie in de tweede economie van de wereld na de VS.

"Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de regering veel duidelijker weordt. Ze moeten hun zero-covid-beleid aanpassen zonder dat dit de economische groei te veel aantast", volgens Esty Dwek van FlowBank.

Economische rapporten waren er ook. De huizenprijsindex van Case-Shiller liet een minder sterke stijging zien dan in de voorgaande maand, ten teken dat huizenkopers voorzichtiger worden nu de rente stijgt. De index van Conference Board voor het consumentenvertrouwen liet een kleine daling zien, zoals was voorzien.

Bedrijfsnieuws

AMC Networks verloor 5,3 procent nadat CEO Christina Spade opstapte, terwijl ze er nog geen drie maanden zat. Het bedrijf gaat grootschalig inkrimpen omdat de streamingtelevisie de dalende inkomsten uit kabeltv niet kunnen goedmaken. Een op de vijf medewerkers verliest zijn baan.

United Parcel Service klom 3 procent, nadat Washington een oproep deed aan het Congres om wettelijk vast te leggen dat het spoorvervoer in werking blijft bij een staking. Zo'n staking zou UPS geld kunnen kosten.

Disney wil meer de nadruk gaan leggen op de winstgevendheid van zijn streamingdienst en minder op de groei van het aantal abonnees. Dit heeft de net teruggekeerde CEO Bob Iger laten weten in een brief aan werknemers. Het aandeel daalde 1 procent.

Coinbase sloot 1,4 procent hoger. De cryptomarkten stegen ook. Bitcoin werd 1,7 procent duurder en ethereum 4.5 procent.

Energie-aandelen als Exxon Mobil en Chevron stonden maandag onder druk, maar herstelden dinsdag iets, omdat de olieprijzen weer stegen.

Nabeurs kwam Hewlett Packard Enterprise met kwartaalcijfers. Het aandeel steeg nabeurs 2,5 procent, na een min van 0,6 procent in de reguliere handel.

S&P 500 index 3.957,63 (-0,16%)

Dow Jones index 33.852,53 (+0,01%)

Nasdaq Composite 10.983,78 (-0,59%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger, maar de uitslagen bleven beperkt.

Nikkei 225 27.942,86 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.147,47 (+0,0%)

Hang Seng 18.266,66 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0348. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0328.

USD/JPY Yen 138,42

EUR/USD Euro 1,0348

EUR/JPY Yen 143,22

MACRO-AGENDA:

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - November (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Oktober (NL)

06:30 Producentenprijzen - Oktober (NL)

08:45 Inflatie - November vlpg (Fra)

08:45 Economische groei - Derde kwartaal def. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

11:00 Inflatie - November vlpg (eur)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - November (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - November (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Salesforce - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers tweede kwartaal (VS)