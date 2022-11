Hewlett Packard Enterprise boekt recordomzet

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal voldaan aan de analistenverwachtingen en kondigde een sterk volgend kwartaal aan. Dat maakte het bedrijf dinsdag nabeurs bekend.

Het aandeel steeg aanvankelijk 7 procent nabeurs, in reactie op de cijfers. Daar bleef enige tijd later nog 2,5 procent van over.

HPE voorziet voor het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een omzet van 7,2 tot 7,6 miljard dollar. Dat is hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van 6,98 miljard.

CFO Tarek Robbiati sprak van aanhoudende vraag naar de diverse edge-to-cloud-producten, wat leidt tot record- of bijna-recordresultaten.

In het afgelopen kwartaal was er een verlies van 304 miljoen dollar, of 0,23 dollar per aandeel, tegen 409 miljoen dollar winst een jaar eerder. De aangepaste winst was 0,57 dollar per aandeel. Dit was conform de gemiddelde verwachting van analisten.

Analisten rekenden op 7,37 miljard dollar omzet. Dit werd 7,87 miljard dollar.