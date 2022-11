Wall Street staat lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond lager, met een blik op protesten in China en peinzend over een aankomende toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De S&P500-index daalde 0,1 procent, na het verlies van 1,5 procent op maandag. Technologie-index Nasdaq leverde 0,4 procent in. Powell houdt woensdag zijn laatste toespraak voor de volgende rentevergadering van 13 en 14 december. Wat hij gaat zeggen kan een vooruitblik zijn op die vergadering, volgens Jason Draho van UBS. Een havikachtige toon bij Powell zou de winsten op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden weer kunnen laten verdampen. "Er is wat angst", aldus Draho. De aandelenmarkten begonnen de week al somber, nadat in China uitzonderlijk grote protesten uitbraken in grote steden. Dit voedt zorgen bij beleggers over de groei en vraag naar energie in de tweede economie van de wereld na de VS. "Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat de regering veel duidelijker weordt. Ze moeten hun zero-covid-beleid aanpassen zonder dat dit de economische groei te veel aantast", volgens Esty Dwek van FlowBank. Economische rapporten waren er ook. De huizenprijsindex van Case-Shiller liet een minder sterke stijging zien dan in de voorgaande maand, ten teken dat huizenkopers voorzichtiger worden nu de rente stijgt. De index van Conference Board voor het consumentenvertrouwen liet een kleine daling zien, zoals was voorzien. De euro/dollar stond op 1,0331. De prijs voor WTI-olie steeg 1,7 procent op berichten dat OPEC+ de dagproductie met 2 miljoen vaten zou willen verlagen. Op 4 december vindt de volgende bijeenkomst van het kartel en zijn bondgenoten plaats. Ook de positieve geluiden over het Chinese coronabeleid helpen de olieprijzen. Bedrijfsnieuws AMC Networks verloor 4,4 procent nadat CEO Christina Spade opstapte, terwijl ze er nog geen drie maanden zat. Het bedrijf gaat grootschalig inkrimpen omdat de streamingtelevisie de dalende inkomsten uit kabeltv niet kunnen goedmaken. Een op de vijf medewerkers verliest zijn baan. United Parcel Service klom 2 procent, nadat Washington een oproep deed aan het Congres om wettelijk vast te leggen dat het spoorvervoer in werking blijft bij een staking. Zo'n staking zou UPS geld kunnen kosten. Disney wil meer de nadruk gaan leggen op de winstgevendheid van zijn streamingdienst en minder op de groei van het aantal abonnees. Dit heeft de net teruggekeerde CEO Bob Iger laten weten in een brief aan werknemers. Het aandeel daalde 1,6 procent. Coinbase stijgt dinsdag in de voorbeurshandel een procent. De cryptomarkten stijgen ook. Bitcoin wint 1,7 procent en ethereum 3,5 procent. Energie-aandelen als Exxon Mobil en Chevron stonden maandag onder druk, maar herstelden dinsdag iets, omdat de olieprijzen weer stijgen. Bron: ABM Financial News

