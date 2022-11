AMC Networks schrapt banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Networks is van plan om ongeveer 20 procent van zijn personeel in de Verenigde Staten te ontslaan, nadat het streamingbedrijf eerder dinsdag bekendmaakte dat de nieuwe CEO binnen drie maanden terugtreedt. "We hebben vastgesteld dat we onze middelen op dit tijdstip moeten bewaren", stelt het bedrijf in een verklaring. "Dit betekent snijden in activiteiten, helaas met inbegrip van grootschalig ontslag, dat bij benadering 20 procent van onze medewerkers in de VS raakt." AMC zond de afgelopen vijftien jaar veel onmisbare televisieseries uit waaronder "Mad Men" en "Breaking Bad". Het lukt het bedrijf echter niet om voldoende te verdienen aan streaming om de teruggang van kabeltelevisie op te vangen. Amerikanen zeggen massaal hun betaaltelevisiepakketten op. Dinsdag maakte AMC al bekend dat CEO Christina Spade opstapt. Ze is niet ontslagen, volgens AMC, dat een opvolger zoekt. AMC maakte prestigieuze televisieseries, maar kan uiteindelijk niet opboksen tegen reuzen als Netflix en Amazon.com. Zelf grote spelers als Walt Disney, Discovery van Warner Bros en Paramount Global hebben moeite om winstgevend te worden met streamingdiensten AMC is niet gelieerd aan de bioscopenketen AMC Entertainment Holdongs. AMC verloor dinsdag 4,5 procent en staat voor het jaar op een koersverlies van meer dan 40 procent. Bron: ABM Financial News

