Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, na berichten dat China zijn vaccinatieprogramma voor ouderen gaat uitbreiden, wat een cruciale voorwaarde lijkt om de strenge lockdowns in het Aziatische land te versoepelen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent lager op 437,29 punten. De DAX daalde een kwart procentpunt tot 13.355,45 en de Franse CAC 40 sloot 0,1 procent hoger op 6.668,97 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent en sloot op 7.512,00 punten.

De brede markt was skeptisch over de vooruitzichten voor versoepeling in China, maar de Britse beurs ging er wel goed op, volgens Chris Beauchamp van IG.

"Solide winst bij Aziatische aandelen HSBC en Standard Chartered laten zien dat sommige beleggers in elk geval geloven dat de Chinese regering de coronabeperkingen zal versoepelen. De lagere dollar heeft de grondstoffenprijzen intussen een impuls gegeven en dus ook de grondstoffensector", aldus Beauchamp.

Massale betogingen in China tegen de coronalockdowns hielden de markten de afgelopen dagen in hun greep. "Er is geen kans dat het coronabeleid van China ooit een succes wordt", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Chinese bevolking is er klaar mee na twee jaar van beperkingen, terwijl het einde nog niet in zicht is."

Dinsdagmiddag bleken de huizenprijzen in de VS in september minder hard te zijn gestegen, met 10 procent op jaarbasis, tegen 12 procent een maand eerder. Het consumentenvertrouwen in november daalde zoals verwacht licht.

Eerder op de dag bleek de Duitse inflatie in november te zijn uitgekomen op 10 procent, iets minder dan oktober, maar nog altijd erg hoog. Carsten Brzeski van ING durft nog niet te zeggen dat hiermee de piek is bereikt en gaat uit van een hogere inflatie in december.

Voor de Europese Centrale Bank zijn het huidige Duitse inflatiecijfer en de scherpe daling van de Spaanse consumentenprijzen mogelijk wel genoeg reden om de rente in december met 50 basispunten te verhogen en niet met 75 punten, denkt ING.

Olie werd iets duurder, na maandag nog de laagste prijs in 2022 te hebben aangetikt, maar zakte wel na de piek eerder dinsdag. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1 procent in het groen op 78,01 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 84,44 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

Aslam van AvaTrade merkte op dat de olieprijs "eindelijk" wat lijkt te herstellen van eerdere verliezen.

Oliekartel OPEC vergadert op 4 december. Persbureau Bloomberg schreef dinsdag naar aanleiding van opmerkingen van olieconsultant FGE, dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverlaging overwegen van twee miljoen vaten per dag.

De euro/dollar noteerde op 1,0346. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0384 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0339 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Grondstoffen deden het goed. TotalEnergies sloot 2 procent hoger, ArcelorMittal klom 3 procent en metaalspecialist AMG won 3,2 procent in Amsterdam. Ook Duitse autobouwers sloten 1,5 tot 2 procent hoger.

Nestlé heeft de outlook nogmaals verhoogd en bekijkt strategische opties voor onderdeel Palforzia. Voor 2022 rekent het Zwitserse concern nu op een autonome omzetgroei van 8 tot 8,5 procent, waar eerder nog circa 8 procent de indicatie was. De levensmiddelenreus sloot 2 procent lager.

Easyjet boekte een sterk vierde kwartaal met een breakeven EBIT-resultaat voor het boekjaar. Het aandeel sloot 2,6 procent lager.

In Amsterdam won ASMI 3 procent, na een verhoging van de outlook voor het lopende kwartaal, tot een omzet van 630 tot 660 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro. De Amerikaanse beperkingen op export naar China doen minder pijn dan gevreesd.

Tussenstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 3.947,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 22.747 punten en de Nasdaq zakte 0,6 procent tot 10.981,11 punten.