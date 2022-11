Shell en ASMI in de lift op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten. De AEX daalde 0,4 procent op 717,74 punten. "Beleggers blijven vooral gefocust op het zero-covidbeleid in China", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Chinese overheidsfunctionarissen zeiden dinsdag dat lange termijn maatregelen moeten worden vermeden en Beijing kondigde aan dat het ouderen sneller wil vaccineren.



Een meevaller was dat de consumentenprijzen in Duitsland in november minder sterk stegen dan verwacht, maar desondanks is de piek nog niet bereikt, zei econoom Carsten Brzeski van ING dinsdag in een analyse. Voor de Europese Centrale Bank zijn het huidige Duitse inflatiecijfer en de scherpe daling van de Spaanse consumentenprijzen mogelijk wel genoeg reden om de rente in december met 50 basispunten te verhogen en niet met 75 punten, denkt ING. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door Conference Board, daalde in november, maar wel iets minder sterk dan verwacht. Volgende richtpunt voor beleggers zijn de Amerikaanse banenrapporten van woensdag en vrijdag en de inflatie in de eurozone, ook op woensdag. "Bevestiging van een iets zwakker verloop van de arbeidsmarkt zou in lijn liggen met recente data die wijzen op een geleidelijke afkoeling van de Amerikaanse economie", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0346. De prijs voor WTI-olie steeg eerder vandaag met zo'n 3 procent op berichten dat OPEC+ de dagproductie met 2 miljoen vaten zou willen verlagen. Op 4 december vindt de volgende bijeenkomst van het kartel en zijn bondgenoten plaats. Rond het slot in Amsterdam noteerde de olieprijs licht lager. Stijgers en dalers ASMI steeg bijna 3 procent na het verhogen van de outlook voor het vierde kwartaal en bleef daarmee net achter bij koploper ArcelorMittal. ASMI verwacht nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro. Shell steeg bijna 2 procent nadat maandagavond bekend werd dat Shell Petroleum het Deense Nature Energy Biogas overneemt voor 1,9 miljard euro. De hogere olieprijzen gedurende een groot deel van de handelsdag hielpen het aandeel ook. Just Eat Takeaway, Adyen en DSM verloren daarentegen zo'n 3 procent. In de AMX deden grondstoffenfondsen AMG en Aperam goede zaken, met winsten van zo'n 3 tot 3,5 procent. Alfen daalde juist 5 procent en Galapagos 3 procent. De Noorse maritieme groep Wilhelmsen Port Services wil Vopak Agencies overnemen en samen met Vopak Ventures BV ook Vopaks dochterbedrijf Diize bv overnemen. Dat bleek dinsdag uit een melding van toezichthouder ACM. Het aandeel Vopak steeg bijna een procent. B&S Group deed het goed bij de kleine fondsen en steeg bijna 4 procent. Sif verloor ruim 3 procent en TomTom leverde bijna 4 procent in. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam tot 0,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.