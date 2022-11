Beursblik: Duitse inflatie heeft nog niet gepiekt

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Duitsland zijn in november minder sterk gestegen dan verwacht, maar ondanks deze meevaller, is de piek nog niet bereikt. Dit zei econoom Carsten Brzeski van ING dinsdag in een analyse.

Op jaarbasis stegen de prijzen in november met 10,0 procent na een stijging met 10,4 procent in oktober. In september stegen de prijzen ook met 10,0 procent.

Op maandbasis daalden de prijzen met 0,5 procent. In oktober bedroeg de stijging op maandbasis nog 0,9 procent.

"Vooruitkijkend is het inflatiecijfer van november misschien nog niet de piek", aldus Brzeski.

"We verwachten eerder dat de inflatie in december zal aantrekken, alvorens in het eerste kwartaal [van 2023] uiteindelijk een meer structurele piek te bereiken.”

Volgens de econoom van ING werken de hogere groothandelsprijzen voor gas nog steeds door en zien veel huishoudens de eerste prijsverhoging pas per 1 januari.

"Er zit nog steeds veel inflatoire druk in de pijplijn", waarschuwde Brzeski.

Voor de ECB zijn het huidige Duitse inflatiecijfer en de scherpe daling van de Spaanse consumentenprijzen mogelijk wel genoeg reden om de rente in december met 50 basispunten te verhogen en niet met 75 punten, denkt ING.

"Het feit dat de renteverhogingen tot nu toe de reële economie nog volledig moeten bereiken, plus de onzekerheid rond de dreigende recessie en de aanstaande verdere verkleining van de balans van de ECB pleiten er allemaal voor om de cyclus van renteverhogingen te vertragen", meent de econoom.