Beursblik: focus op doelstellingen bij beleggersdag Corbion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo richt de aandacht aanstaande donderdag bij de beleggersdag van Corbion op een aantal punten, waaronder de doelstellingen van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. "Het zou kunnen dat de doelstelling verschuift van marge naar absolute getallen als het om het operationeel resultaat (EBITDA) gaat. Verder bestaat er bij beleggers nogal wat zorg over de schuldpositie van de onderneming. Ik ben benieuwd of de ontwikkeling van de joint venture met Totalenergies aan de orde komt en wat de status van omega-3 in de toekomst kan worden", aldus analist Robert Jan Vos van de bank. ABN AMRO heeft een Outperform advies voor het aandeel Corbion met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel Corbion noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,8 procent lager op 29,54 euro. Bron: ABM Financial News

