Europese beurzen overwegend licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoofdzakelijk licht hoger in reactie op speculaties omtrent het Chinese coronabeleid.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent naar 437,40 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent op 14.393,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 6.67759 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.534,50 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers gefocust op het zerocovidbeleid van China. "Er zijn allerlei geruchten in de markt en China moet daarom meer duidelijkheid geven over het covidbeleid. Een economische groeivertraging in China heeft immers ook een negatieve impact op de rest van de wereld."

"Er is geen kans dat het coronabeleid van China ooit een succes wordt", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Chinese populatie is er klaar mee na twee jaar van beperkingen, terwijl het einde nog niet in zicht is."

Voor vandaag gaat de aandacht vooral uit naar de voorlopige inflatiecijfers in Duitsland, die naar verwachting op maandbasis op nul uitkomen, maar op jaarbasis nog altijd een plus van 10,6 procent laten zien.

Verder staan in de Verenigde Staten de ontwikkeling van de huizenprijzen in september en het consumentenvertrouwen op de agenda.

Spreker zijn ECB-bestuurder Isabel Schnabel en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey voor een comité van het Hogerhuis.

Olie werd dinsdag duurder, na maandag nog de laagste prijs in 2022 te hebben aangetikt. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,7 procent in het groen op 79,27 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 86,25 dollar werd betaald, een stijging van 2,8 procent.

Aslam van AvaTrade merkte op dat de olieprijs "eindelijk" wat lijkt te herstellen van eerdere verliezen. "Er is geen twijfel over mogelijk dat de daling te hard is gegaan. Het lijkt erop dat koopjesjagers zich melden en dat geeft steun aan de olieprijs."

De aandacht zal vooral uitgaan naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC op 4 december. Persbureau Bloomberg schreef dinsdag naar aanleiding van opmerkingen van olieconsultant FGE, dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverlaging overwegen van twee miljoen vaten per dag.

De euro/dollar noteerde op 1,0372. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0384 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0339 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft de outlook nogmaals verhoogd en bekijkt daarnaast de strategische opties voor onderdeel Palforzia. Nestlé verwacht voor heel 2022 een autonome omzetgroei van 8 tot 8,5 procent tegen eerder ongeveer 8 procent, met een onderliggende marge van nog altijd circa 17,0 procent. Voor 2025 mikt de onderneming op een marge van 17,5 tot 18,5 procent. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Easyjet heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug, waardoor er een breakeven EBIT-resultaat werd geboekt in het afgelopen boekjaar. De koers van het aandeel Easyjet noteerde 4,1 procent lager.

In Parijs noteert iets meer dan de helft van de hoofdaandelen een min, maar de hoofdgraadmeter bleef overeind dankzij de winsten van 1,6 procent voor het aandeel ArcelorMittal en van 1,4 procent voor dat van Airbus. De koers van het aandeel Totalenergies steeg 1,0 procent.

In Frankfurt noteerde een kleine minderheid van de hoofdaandelen onder de slotnoteringen van maandag. Net als in Parijs zaten de stevig uitslagen bij de stijgers, met bijvoorbeeld een koerswinst van 3,3 procent voor het aandeel Zalando en van eveneens 1,4 procent voor het aandeel Airbus, dat ook in Duitsland een notering heeft.

In Amsterdam liep de koers van het aandeel ASMI 4,9 procent op. ASMI verhoogde de outlook voor het lopende kwartaal. ASMI verwacht een omzet van 630 tot 660 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro. Reden voor de opwaartse bijstelling is de inschatting dat de Amerikaanse exportmaatregelen voor China minder impact hebben dan aanvankelijk gevreesd.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 1,5 procent tot 3.963,96 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 33.849,46 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 11.049,50 punten.