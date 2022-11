Euronext ondervindt technische problemen met grondstoffenderivaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft technische problemen waardoor de handel in grondstoffenderivaten wordt getroffen. Dit blijkt dinsdag uit een melding van het beursbedrijf. Op dit moment kan er niet in deze contracten worden gehandeld en Euronext werkt aan een oplossing. Wanneer de handel weer kan worden hervat, is nog onduidelijk. Bron: ABM Financial News

