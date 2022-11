Beursupdate: ASMI hoger in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 720,83 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers gefocust op het zerocovidbeleid van China. "Er zijn allerlei geruchten in de markt en sommigen speculeren erop dat China de coronamaatregelen sneller zal afbouwen dan verwacht", aldus Aslam. "Maar er zijn ook berichten dat Beijing juist helemaal niet bereid lijkt te zijn om de maatregelen terug te schroeven. Het gebrek aan duidelijkheid voedt in ieder geval de geruchtenmachine." China moet volgens Aslam daarom meer duidelijkheid geven over het covidbeleid. Een economische groeivertraging in China heeft immers ook een negatieve impact op de rest van de wereld. "Er is geen kans dat het coronabeleid van China ooit een succes wordt", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De Chinese populatie is er klaar mee na twee jaar van beperkingen, terwijl het einde nog niet in zicht is." Volgens Hewson zorgt de onrust in China voor terughoudendheid op de Europese beurzen. Verder merkte Aslam van AvaTrade op dat de olieprijs "eindelijk" wat lijkt te herstellen van eerdere verliezen. "Er is geen twijfel over mogelijk dat de daling te hard is gegaan. Het lijkt erop dat koopjesjagers zich melden en dat geeft steun aan de olieprijs." De aandacht zal vooral uitgaan naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC op 4 december. Persbureau Bloomberg schreef dinsdag naar aanleiding van opmerkingen van olieconsultant FGE, dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverlaging overwegen van twee miljoen vaten per dag. De olieprijs won vanochtend ruim 2 procent tot krap 79 dollar. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0366. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging ASMI na een outlookverhoging fier aan kop met een winst van 4,8 procent. ASMI verwacht nu een omzet van 630 tot 660 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022. Eerder ging het bedrijf nog uit van 600 tot 630 miljoen euro aan omzet. Reden voor deze verhoging is dat ASMI denkt dat de impact van de Amerikaanse exportmaatregelen voor China kleiner zal uitpakken. Adyen was de grootste daler met 2,2 procent koersverlies. Shell won na de overname van een Deense biogasproducent en dankzij een stijgende olieprijs 1,2 procent. In de AMX bleven echte uitschieters achterwege. AMG won 1,9 procent en Aperam 1,8 procent. Alfen leverde 2,9 procent in en OCI 2,6 procent. PostNL daalde met 2,0 procent. In de AScX won B&S Group 3,6 procent. TomTom verloor 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.