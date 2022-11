'Opec wil productie met nog eens 2 miljoen vaten verlagen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ overwegen een productieverlaging van twee miljoen vaten per dag, in aanloop naar de volgende bijeenkomst van het kartel op 4 december. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag naar aanleiding van opmerkingen van olie-consultant FGE. Begin oktober verlaagde OPEC+ de productie ook al met 2 miljoen vaten per dag, toen een verrassende zet. Eerder deze maand werd er nog gespeculeerd dat Saoedi-Arabië de productie juist zou verhogen met een half miljoen vaten om tegemoet te komen aan de wensen van de VS. Maandag noteerde de Amerikaanse olie-future op 74 dollar per vat, het laagste niveau in 2022, door vooral vrees dat aanhoudende coronalockdowns in China de groei van de wereldeconomie, en daardoor de vraag naar olie, schaden. Vandaag laten de futures een herstel zien. Bron: ABM Financial News

