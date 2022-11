Nestlé verhoogt outlook opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft de outlook nogmaals verhoogd en bekijkt daarnaast de strategische opties voor onderdeel Palforzia. Dit maakte het Zwitserse voedingsbedrijf dinsdagochtend bekend. Nestlé verwacht voor heel 2022 een autonome omzetgroei van 8 tot 8,5 procent tegen eerder ongeveer 8 procent, met een onderliggende marge van nog altijd circa 17,0 procent. Voor 2025 mikt de onderneming op een marge van 17,5 tot 18,5 procent met een onderliggende groei van de winst per aandeel op jaarbasis van 6 tot 10 procent in de periode 2022 tot en met 2025. Nestlé zag de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar met 9,2 procent stijgen naar 69,1 miljard Franse frank. De autonome groei bedroeg 8,5 procent en in het derde kwartaal was dit 9,3 procent. Voor de anti-allergie notentak Palforzia wordt de positie binnen Nestlé bekeken, omdat het meer tijd kost dan gedacht om patiënten en artsen te overtuigen van het product. Het concern denkt dat in de eerste helft van 2023 meer duidelijkheid is over de toekomst van het onderdeel. Aandeelhoudersbeloning Verder werd het lopende aandeleninkoopprogramma voor de periode van 2022 tot en met 2024 bevestigd, waarmee Nestlé in totaal voor 20 miljard Zwitserse frank aan eigen aandelen inkoopt. Ook het voornemen om het dividend jaar op jaar te verhogen werd dinsdag bevestigd. Bron: ABM Financial News

