Nieuwe projectmijlpaal voor DGB

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het Hongera Energy Efficient Cookstove Project in Kenia, waarmee een vooruitbetaling van 600.000 euro is gemoeid. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend.

Het project omvat de productie en distributie van 150.000 energie-efficiënte kookfornuizen en is ontworpen als een CO2-reductieproject. Het projectontwerp is reeds gemaakt en de eerste kookfornuizen zijn nu geproduceerd. Voor het behalen van deze mijlpalen ontving DGB de 600.000 euro.

Eind augustus heeft een niet nader genoemde koper zich er al toe verbonden om 507.720 CO2-credits van het project te kopen en hiermee 100 procent van alle kapitaaluitgaven voor te financieren door DGB 1,7 miljoen euro aan vooruitbetaling te verstrekken.

De koper is van plan om haar deel van de credits na verificatie te gebruiken om de CO2-voetafdruk van haar organisatie te compenseren. DGB verwacht de resterende 1,3 miljoen CO2-reductiecredits, ongeveer 70,25 procent van het project, te verkopen op de open CO2-markt na de eerste uitgifte van de credits in het derde kwartaal van 2023. De huidige gemiddelde prijs voor geverifieerde CO2-reductieprojecten van projecten van energie-efficiënte kookfornuizen is 10,50 dollar per ton CO2e.

Het project is één van de vijf projecten van DGB in de projectpijplijn, met in totaal meer dan 27,2 miljoen ton verwachte geverifieerde CO2-emissiereductie.