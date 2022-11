Vlakke opening Europese beurzen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet, geholpen door een herstel op de Chinese beurzen.

IG voorziet een openingswinst van 4 punten voor de Duitse DAX, een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten sloten maandag lager, waarbij protesten in China over het zero-covid-beleid van Beijing op het sentiment drukten.

Swissquote Bank zei dat volgens experts het coronavirus zich als een lopend vuurtje zou verspreiden met duizenden doden tot gevolg als China morgen weer opengaat of uit lockdown zou komen, gewoonweg omdat mensen niet immuun genoeg zijn en het zorgsysteem niet klaar is om de toestroom op te vangen.

"Dit betekent dat de Chinese heropening geen fluitje van een cent zal zijn; het lijkt erop dat de Chinese economie verder zal lijden, hetzij door eindeloze en zinloze lockdowns, hetzij door een ernstige gezondheidscrisis", aldus analisten van Swissquote Bank.

Bedrijfsnieuws

De Duitse chemiedistributeur Brenntag is in gesprek over een overname van Univar Solutions uit het Amerikaanse Illinois. Brenntag is de grootste chemiedistributeur ter wereld en Univar is de op één na grootste. Het aandeel Brenntag daalde 9,7 procent.

Het aandeel Fresenius heeft een forse korting op sectorgenoten door problemen die boven het aandeel hangen, volgens UBS. Het aandeel won 1,9 procent.

JPMorgan heeft maandag AB InBev op de kooplijst gezet en Heineken er juist vanaf gehaald. Het aandeel AB InBev won in Brussel 2,9 procent, terwijl Heineken in Amsterdam 0,7 procent daalde.

In Frankfurt won RWE 1,7 procent, Adidas verloor 3,8 procent en PUMA noteerde 3,7 procent lager.

In Parijs steeg Teleperformance 1,3 procent, terwijl Airbus 5,2 procent daalde. Airbus zou leveringen voor 2023 moeten uitstellen, meldde Reuters.

Euro STOXX 50 3.935,51 (-0,7%)

STOXX Europe 600 437,85 (-0,7%)

DAX 14.383,36 (-1,1%)

CAC 40 6.665,20 (-0,7%)

FTSE 100 7.474,02 (-0,2%)

SMI 11.162,16 (-0,1%)

AEX 720,51 (-0,3%)

BEL 20 3.682,06 (-0,7%)

FTSE MIB 24.440,88 (-1,1%)

IBEX 35 8.323,20 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden maandag, terwijl beleggers de toenemende protesten in China tegen het zero-covid-beleid van de regering evalueerden, evenals een golf van nieuwe infecties in het land.

"Het is niet verrassend dat er meer onzekerheid is in het heropeningstraject van China. Dit wordt door markten ingeprijsd op basis van de berichten over protesten in het weekend", zei SPI Asset Management.

Natixis opperde dat de demonstraties de richting van het zero-covid-beleid heeft bemoeilijkt. "De Chinese overheid is niet het type autoriteit dat wil dat mensen gaan protesteren. Ze doen misschien iets om de regels te versoepelen, maar er is ook het risico dat ze besluiten om de maatregelen nog verder aan te scherpen", aldus Natixis.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,3 procent, ofwel 0,96 dollar, hoger op 77,24 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de S&P huizenprijzen-index, gevolgd door het consumentenvertrouwen van november.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Univar steeg 3,2 procent, nadat Brenntag afgelopen weekend bevestigde in gesprek te zijn met de chemiedistributeur uit Illinois over een overname.

Energie-aandelen als Exxon Mobil en Chevron stonden onder druk, in reactie op de dalende olieprijzen. Exxon Mobil daalde 3,0 procent, terwijl Chevron 2,8 procent verloor.

Apple noteerde 2,7 procent lager. Volgens persbureau Bloomberg zorgt de onrust bij de grootste fabriek van Apple in China mogelijk voor een tekort van 6 miljoen iPhone Pro's.

Het aandeel Biogen daalde 4,6 procent. Volgens zakenzender CNBC zou een vrouwelijke deelnemer tijdens een Alzheimer-onderzoek zijn overleden aan een hersenbloeding. De studie wordt onder meer door Biogen gesponsord.

Meta krijgt een boete van ruim een kwart miljard euro van de Ierse toezichthouder. Meta zou onvoldoende controlemechanismen hebben ingebouwd om gebruikersdata te beschermen. Meta verloor 2,3 procent.

S&P 500 index 3.963,94 (-1,5%)

Dow Jones index 33.849,46 (-1,5%)

Nasdaq Composite 11.049,50 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger, waarbij vooral de winst in China opviel.

Nikkei 225 28.018,03 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.143,78 (+2,1%)

Hang Seng 18.021,05 (+4,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0386. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0339 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0382 op de borden.

USD/JPY Yen 138,58

EUR/USD Euro 1,0386

EUR/JPY Yen 143,93

MACRO-AGENDA:

00:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - November (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - November def. (eur)

14:00 Inflatie - November (Dld)

15:00 S&P huizenprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Hewlett Packard - Cijfers eerste kwartaal (VS)