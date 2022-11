Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, ondanks het feit dat de protesten in China de zorgen over de vraag naar olie verder aanwakkeren.

De oliefutures daalden maandag in eerste instantie scherp, waarbij de Amerikaanse benchmark de winsten van dit jaar zag vervliegen, omdat protesten in China tegen de strikte coronavirusmaatregelen de zorgen aanwakkerden over de vraag naar ruwe olie van één van 's werelds grootste energieverbruikers.

De zeldzame protesten volgen op klachten dat het zero-covid-beleid het dodental bij een appartementsbrand in Urumqi in de noordwestelijke regio Xinjiang zou kunnen hebben verergerd.

Lockdowns en andere coronavirusmaatregelen hielpen in 2022 bij het beteugelen van de olieprijs. Na de Russische inval in Oekraïne in februari bereikte de olieprijs zijn hoogste niveau in bijna veertien jaar. De Amerikaanse benchmark steeg op 8 maart tot 123,20 dollar per vat, terwijl de Brentprijs op dezelfde dag steeg tot 127,98 dollar per vat.

"Beleggers zijn bang dat de Chinese autoriteiten hard zullen optreden tegen demonstranten en de beperkingen nog meer zullen aanscherpen te midden van record hoge dagelijkse besmettingen", zei analist Raffi Boyadjian van FX.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,3 procent, ofwel 0,96 dollar, hoger op 77,24 dollar op de New York Mercantile Exchange.