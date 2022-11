Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 437,85 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,1 procent op 14.383,36 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 6.665,20 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.474,02 punten. Europese aandelenmarkten noteerden maandag lager, waarbij protesten in China over het zero-covid-beleid van Beijing op het sentiment drukten. Swissquote Bank zei dat volgens experts het coronavirus zich als een lopend vuurtje zou verspreiden met duizenden doden tot gevolg als China morgen weer opengaat of uit lockdown zou komen, gewoonweg omdat mensen niet immuun genoeg zijn en het zorgsysteem niet klaar is om de toestroom op te vangen. "Dit betekent dat de Chinese heropening geen fluitje van een cent zal zijn; het lijkt erop dat de Chinese economie verder zal lijden, hetzij door eindeloze en zinloze lockdowns, hetzij door een ernstige gezondheidscrisis", aldus analisten van Swissquote Bank. De euro/dollar noteerde op 1,0382. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0380 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0395 op de borden. Olie noteerde maandag tot een procent lager. Bedrijfsnieuws De Duitse chemiedistributeur Brenntag is in gesprek over een overname van Univar Solutions uit het Amerikaanse Illinois. Brenntag is de grootste chemiedistributeur ter wereld en Univar is de op één na grootste. Het aandeel Brenntag daalde 9,7 procent. Het aandeel Fresenius heeft een forse korting op sectorgenoten door problemen die boven het aandeel hangen, volgens UBS. Het aandeel won 1,9 procent. JPMorgan heeft maandag AB InBev op de kooplijst gezet en Heineken er juist vanaf gehaald. Het aandeel AB InBev won in Brussel 2,9 procent, terwijl Heineken in Amsterdam 0,7 procent daalde. In Frankfurt won RWE 1,7 procent, Adidas verloor 3,8 procent en PUMA noteerde 3,7 procent lager. In Parijs steeg Teleperformance 1,3 procent, terwijl Airbus 5,2 procent daalde. Airbus zou leveringen voor 2023 moeten uitstellen, meldde Reuters. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent lager op 3.990,75 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

