Sligro live met nieuw softwaresysteem in Antwerpen

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro is overgeschakeld naar een nieuw softwaresysteem in de Sligro-ISPC vestiging in Antwerpen. Dit meldde het bedrijf uit Veghel maandagavond nabeurs. Het betreft een nieuwe ERP omgeving met SAP als basis. De komende jaren wordt dit systeem in België en Nederland locatie voor locatie ingevoerd, "zodat uiteindelijk de groep op één geïntegreerd platform werkt, in uniforme bedrijfsprocessen". Over een periode van vijf jaar zullen de tot op heden geactiveerde kosten van circa 55 miljoen euro geamortiseerd worden. Bron: ABM Financial News

