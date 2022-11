Shell neemt Nature Energy Biogas over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell Petroleum neemt voor 1,9 miljard euro het Deense Nature Energy Biogas over. Dit meldde de energiereus maandagavond nabeurs. De dochteronderneming van Shell neemt de producent van biogas over van Davidson Kempner Capital Management, Pioneer Point Partners en Sampension. Het biogas wordt gewonnen uit landbouwafval, maar ook van afval van huishoudens en industrie. Met de overname krijgt Shell de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa in handen. Nature Energy heeft 14 fabrieken. Deze fabrieken produceren 3.000 vaten olie equivalent per dag. Shell denkt de overname in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

