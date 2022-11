Prosus koploper in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. De AEX sloot 0,3 procent in het rood op een slotkoers van 720,51 punten.

De markten werden maandag beïnvloed door de onrust in China over het strenge coronabeleid, wat ook druk zette op de grondstoffenmarkten, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Beleggers zijn bezorgd dat de onrust zou kunnen leiden tot een strenger optreden van de Chinese autoriteiten", aldus Hewson.

De WTI-olieprijs daalde maandag even 3 procent tot net onder 74 dollar. Rond het slot krabbelde de olieprijs wel op.

"Met een naderende recessie en nu de covidkwestie in China wordt het lastig voor de oliemarkten", aldus Aslam. Die zijn ook in afwachting van de volgende OPEC-bijeenkomst, op 4 december. Vorige week ontkende Saoedi-Arabië nog dat het kartel en zijn bondgenoten de productie met 500.000 vaten per dag willen verhogen.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Later deze week volgen twee banenrapporten uit de VS en het Beige Book van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0382.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wist koploper Prosus zo'n 3,5 procent te stijgen. Randstad, AkzoNobel en ASMI leverden daaentegen rond de 2 procent in.

CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway verwelkomt het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor betere bescherming van werknemers in de zogeheten gig economy, en vindt zelfs dat de wet niet ver genoeg gaat. Dat bleek uit een door Groen ingezonden brief in de Financial Times. Het aandeel steeg maandag ruim anderhalf procent.

Heineken daalde bijna een procent, na een adviesverlaging naar Neutraal door zakenbank JPMorgan. De Amerikanen zien meer brood in AB InBev, dat op de kooplijst werd gezet.

IMCD verloor ruim een procent. Een overname van Univar door Brenntag kan wel eens gunstig uitpakken voor IMCD, volgens zakenbank Kempen.

In de AMX ging Eurocommercial aan kop, met een plus van rond een procent. Verder waren de winsten bescheiden. Aalberts belandde onderaan, met een verlies van bijna 4 procent.

Inpost verloor bijna 3 procent.

In de AScX won Pharming bijna 4 procent, terwijl Ebusco ruim 5 procent daalde.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot tot 0,8 procent lager.