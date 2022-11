BlockFi vraagt Chapter 11 aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BlockFi heeft samen met acht dochterondernemingen in de VS middels een Chapter 11 bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeiser. Dit maakte het cryptobedrijf maandagmiddag bekend. BlockFi, een cryptocurrency leenplatform, kwam naar eigen zeggen in de problemen door de ondergang van cryptobeurs FTX. BlockFi zal proberen al zijn tegoeden die het elders heeft uitstaan, terug te halen, maar waarschuwde dat dit bij FTX op zijn minst een traag proces zal worden. Op dit moment is het platform van BlockFi gesloten. Maandag meldde het bedrijf 257 miljoen dollar in kas te hebben, wat volgens BlockFi voldoende zou zijn om het reorganisatieproces te kunnen doorlopen. Bron: ABM Financial News

