Deense Jyske Bank beschuldigd van witwassen

Beeld: Jyske Bank

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Deense bank Jyske Bank dalen maandag bijna 6 procent, na melding dat de Deense financiële toezichthouder FSA aangifte heeft gedaan tegen de bank vanwege het schenden van witwasregels. Volgens de Deense toezichthouder zou het vooral gaan om klanten die gelinkt worden aan de Keyplan Mortgage tak van Jyske Bank. De bank zou onvoldoende boekenonderzoek hebben gedaan bij klanten met een hoog risico, en in bepaalde gevallen ook geen onderzoek hebben gedaan naar verdachte transacties, aldus de FSA. "Jyske Bank wacht nu op de beoordeling van de zaak door de politie. We zullen op alle fronten met de politie samenwerken, en dan hopen we op een snelle beslissing", tekende persbureau Reuters op uit een verklaring die de bank gaf. Bron: ABM Financial News

