CEO Groen van Just Eat vindt regelgeving Brussel onvoldoende

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway.com verwelkomt het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor arbeid via internetplatforms, en vindt zelfs dat de wet niet ver genoeg gaat. In de Britse zakenkrant Financial Times stelt Groen in een ingezonden brief dat het aantal bezorgers in de komende jaren sterk zal stijgen, omdat de vraag snel groeit. Veel bedrijven in de EU geven de chauffeurs en bezorgers niet de werknemersrechten die hun klanten meestal wel genieten, om kosten te besparen. Daarom concurreert de sector niet op een gelijk speelveld. Groen pleit er daarom voor dat dezelfde regels en regelgeving gaan gelden voor alle spelers in de zogeheten gig economy. Dat betekent dat er geen uitzonderingen mogen zijn in lidstaten. De regels moeten de rechten van werkers beschermen, ongeacht de regelgeving op de lokale markten. Ook moet er stevig worden gehandhaafd. Groen wil dat er maatregelen worden geformuleerd waardoor platforms die zich niet aan de regels houden, effectief gestraft worden. Ten derde pleit Groen voor een lagere drempel om een platform als werkgever te kunnen bestempelen. Als het platform het niveau of de bandbreedte van de beloning bepaalt, nauwlettend toeziet op de prestaties van de medewerker of de kwaliteit van het werk controleert, zou de uitvoerende persoon niet als zelfstandige moeten worden beschouwd. Volgens Groen heeft Just Eat laten zien dat dit model kan werken. "Dat is de reden dat we tienduizenden bezorgers in dienst hebben", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

