Airbus gaat opnieuw leveringen uitstellen - media

Beeld: Airbus

(ABM FN-Dow Jones) Airbus zal opnieuw leveringen van vliegtuigen gaan uitstellen, als gevolg van de verstoringen in de aanvoerketen en door personeelstekorten. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van ingewijden. Het zou gaan om leveringen die gepland staan voor 2023. Een woordvoerder van Airbus wilde niet reageren tegenover Reuters, in aanloop naar het maandelijkse rapport van het bedrijf over de leveringen, dat begin volgende maand verschijnt. In juli meldde Airbus al dat het een tussentijds productiedoel van 65 A320-toestellen pas begin 2024 zou bereiken, in plaats van in de zomer van 2023. Tegen 2025 wil het 75 van dit type vliegtuigen per maand produceren. Bron: ABM Financial News

