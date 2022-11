Futures voorspellen lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,7 procent in het rood. Beleggers houden de onrust in China in de gaten, waar afgelopen weekend grote protesten uitbraken vanwege het strenge coronabeleid, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De WTI-olieprijs daalt maandag ruim 3 procent tot net onder 74 dollar. "Met een naderende recessie en nu de covidkwestie in China wordt het lastig voor de oliemarkten", aldus Aslam. Die zijn ook in afwachting van de volgende OPEC-bijeenkomst, op 4 december. Vorige week ontkende Saoedi-Arabië nog dat het kartel en zijn bondgenoten de productie met 500.000 vaten per dag willen verhogen. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later deze week volgen twee banenrapporten uit de VS en het Beige Book van de Federal Reserve. De euro/dollar noteert rond lunchtijd bijna een procent hoger op 1,0488. Bedrijfsnieuws Het aandeel Univar lijkt 11 procent hoger te gaan open, nadat Brenntag afgelopen weekend bevestigde in gesprek te zijn met de chemiedistributeur uit Illinois over een overname. Energie-aandelen als Exxon Mobil en Chevron staan voorbeurs onder druk, in reactie op de dalende olieprijzen. Apple verliest in de voorbeurshandel ruim een procent. Volgens persbureau Bloomberg zorgt de onrust bij de grootste fabriek van Apple in China mogelijk voor een tekort van 6 miljoen iPhone Pro's. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een verkorte handelsdag verdeeld gesloten. De S&P 500 index sloot vlak op 4.026,12 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.347,03 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.226,36 punten. Bron: ABM Financial News

