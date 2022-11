Europese beurzen noteren lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, door zorgen over de protesten in China tegen het strenge beleid tegen het coronavirus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 436,97 punten, de Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 14.425,33 punten en voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,7 procent op 6.659,10 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent lager op 7.461,72 punten.

Als China morgen de beperkende maatregelen zou opheffen, zou het virus als een vuurtje rondgaan en duizende mensen doden, omdat te weinig Chinezen immuniteit hebben opgebouwd als gevolg van het nulcovid-beleid, stelde Swissquote. "Dit betekent dat het erop lijkt dat de Chinese economie meer schade zal leiden bij de heropening, hetzij door eindeloze en zinloze lockdowns, hetzij door een zware gezondheidscrisis."



De olieprijs daalde, nu beleggers steeds minder vertrouwen hebben in de heropening van de Chinese economie. Een januari-future West Texas Intermediate stond 3,2 proent lager op 73,81 dollar. Brent-olie voor februari werd 3,3 procent goedkoper op 80,98 dollar.

De euro/dollar steeg 1 procent tot 1,0473. Maandagochtend vroeg was dit nog 1,0348. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,401 op de borden.

De euro is maandag verrassend sterk tegenover de dollar, ondanks de onrust in China waardoor eerder een sterkere dollar zou mogen worden verwacht, stelde Stefan Koopman van Rabobank maandag tegen ABM Financial News.

Economisch nieuws is er deze week over de inflatie in Duitsland, op dinsdag, en de eurozone op woensdag. Maandag is de agenda leeg.

Bedrijfsnieuws

De Duitse chemiedistributeur Brenntag is in gesprek over een overname van Univar Solutions uit het Amerikaanse Illinois. Brenntag is de grootste chemiedistributeur ter wereld en Univar is de op één na grootste. Het aandeel Brenntag daalt maandag 7,2 procent.

Het aandeel Fresenius heeft een forse korting op sectorgenoten door problemen die boven het aandeel hangen, volgens UBS. Het aandeel wint 1,8 procent.

JPMorgan heeft maandag AB InBev op de kooplijst gezet en Heineken er juist vanaf gehaald. Het aandeel AB InBev wint in Brussel 3,5 procent, terwijl Heineken in Amsterdam 0,6 procent daalt.

Energie-aandelen hebben het lastig door de dalende olieprijs. Shell verliest 1,8 procent. BP daalt 1,4 procent en TotalEnergies levert zelfs 2,3 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,75 procent in het rood.

De S&P 500 index sloot vrijdag vlak op 4.026,12 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.347,03 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.226,36 punten.