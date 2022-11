Brussel geeft voorwaardelijke goedkeuring voor overname LeasePlan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van LeasePlan door ALD goedgekeurd. De goedkeuring is wel afhankelijk van volledige naleving van de door ALD aangeboden toezeggingen. Dit werd maandag bekend. De Commissie vreesde dat de transactie, zoals aanvankelijk aangemeld, de concurrentie op de markten voor operationele leasing in Tsjechië, Finland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Portugal aanzienlijk zou verminderen. Om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen, bood ALD onder meer aan om de operationele leasingactiviteiten van ALD in Ierland, Noorwegen en Portugal af te stoten, evenals de activiteiten van LeasePlan in Tsjechië, Finland en Luxemburg. Ook biedt ALD overgangsdiensten aan, zoals het bieden van tijd voor rebranding, toegang tot IT-diensten of toegang tot het platform voor de verkoop van gebruikte auto's, voor een overgangsperiode van maximaal twee jaar, die met maximaal één extra jaar kan worden verlengd. De Commissie concludeerde dat de transactie met deze toezeggingen niet langer tot mededingingsbezwaren leidt. Bron: ABM Financial News

