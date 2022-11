AEX zakt weg, geen enkele stijger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend flink lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 1,0 procent tot 716,00 punten. "Het record aan online verkopen in de VS en Nederland op Black Friday weten het negatieve sentiment op de eerst handelsdag van de nieuwe week niet keren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Toch zijn die verkopen niet onbelangrijk. Het wijst immers op de verrassend sterke bestedingskracht van consumenten in deze lastige periode en biedt perspectief voor de groei- en winstcijfers in het vierde kwartaal", zo stelde Wiersma. Verder wees de expert van ING op een flinke duikeling van de olieprijs afgelopen weekend, door de afnemende vraag in China. "Een lagere olieprijs is wel weer goed voor de inflatie." Vanochtend koerste de olieprijs drie procent lager. Beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx merkte verder op dat onrust in China de beurs teistert. "Een groot deel van de Chinese bevolking lijkt het gehad te hebben met het COVID-19 beleid van Beijing. Dit heeft meteen ook zijn weerslag op de beurs", aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0445. Door de onrust in China noteert de Amerikaanse dollar iets hoger, maar de beweging is volgens Verstraete voorlopig nog niet significant. "Technisch gezien noteert de dollarindex wel rond een steunzone. Een verdere stijging van de munt valt niet uit te sluiten", aldus de beleggingsadviseur van Lynx. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanmiddag nog inzicht in de nieuwste Duitse inflatiecijfers en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven stijgers achterwege. IMCD was de grootste daler met 2,0 procent, terwijl Shell een koersverlies van 1,8 procent liet optekenen, nadat de Amerikaanse olie-future vanochtend op het laagste niveau dit jaar noteerde. Heineken daalde daarnaast 0,7 procent, na een adviesverlaging naar Neutraal door zakenbank JPMorgan. De Amerikanen zien meer brood in AB InBev. In de AMX kleurden ook bijna alle aandelen rood, met uitzondering van Galapagos, dat licht steeg. Inpost en CTP noteerden onderaan met verliezen tot 2,5 procent. In de AScX won Kendrion 1,1 procent. Ebusco verloor juist 3,6 procent, terwijl Sligro 3,5 procent prijs gaf. Bron: ABM Financial News

