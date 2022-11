Valuta: euro verrassend sterk ondanks China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro is maandag verrassend sterk tegenover de dollar, ondanks de onrust in China waardoor eerder een sterkere dollar zou mogen worden verwacht. Dat stelde Stefan Koopman van Rabobank maandag tegen ABM Financial News. De euro stond 0,7 procent hoger op 1,0437. Bij het openen van de Aziatische markten zag het er nog naar uit dat de dollar zou aansterken, zoals ook de yen inmiddels duidelijk doet, met een flinke stijging. In China is de onvrede over de strenge lockdowns tegen het coronavirus tot uitbarsting gekomen in openlijke protesten die zeer zeldzaam zijn in de Volksrepubliek. Op de financiële markten wordt dit soort onrust vaak vertaald naar een verhoogd risico op marktverstoring, wat leidt tot een vlucht naar veilige havens zoals de Japanse yen en de Amerikaanse dollar. Een sterkere euro tegenover de dollar past dus niet in het plaatje, aldus Rabobank. En omdat ook het sentiment op de aandelenmarkt negatief blijft, is deze beweging enigszins een raadsel, vindt Koopman. De euro werd recent wel wat zwakker na weersvoorspellingen die vanaf december relatief koud weer voorspellen in Europa, dus hoog energieverbruik en meer problemen rond de energiecrisis. Wel worden grondstoffenmunten zoals de Canadese dollar zwakker, onder invloed van een lagere olieprijs. Deze daalde onder invloed van de zorgen rond China. Economisch nieuws draait deze week om inflatiecijfers. Dinsdag komen die uit Duitsland, woensdag uit de eurozone en donderdag uit de Verenigde Staten. Er wordt gerekend op een daling van de inflatie in de eurozone van 4,6 naar 4,4 procent, zei Koopman. In het verleden werd de inflatie door de markt echter vaak onderschat en het cijfer kan flink hoger uitvallen. Dit betekent niet automatisch dat een hoger inflatiecijfer ook automatisch een sterkere euro betekent, omdat de renteverwachtingen daardoor stijgen. De laatste tijd zie je ook dat tegenvallend hoge inflatie als ongunstig voor de Europese economie wordt gezien, en dus een zwakkere euro oplevert. Bron: ABM Financial News

