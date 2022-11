'Just Eat Takeaway aantrekkelijk gewaardeerd' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway is aantrekkelijk gewaardeerd, nu de maaltijdbezorger de knop heeft omgezet en focust op winstgevendheid. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING in een rapport. De verkoop van het minderheidsbelang in iFood neemt de risico's voor de balans weg, terwijl het bedrijf op aangepaste basis inmiddels een positieve EBITDA boekt. Verder verwacht ING een sterke verbetering van de Amerikaanse activiteiten, dankzij de samenwerking met Amazon, terwijl in New York de wettelijke plafonds voor het in rekening brengen van vergoedingen aan restaurants er vermoedelijk afgaan. Hesselink denkt dat dit medio 2023 zal gebeuren, wat een positieve impact zal hebben van 120 miljoen euro. ING verhoogde de EBITDA-ramingen voor Just Eat Takeaway en handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 40,00 euro. Ook staat het aandeel op de favorietenlijst van de bank. Hesselink verwacht een significante verbetering van de winstgevendheid in de tweede helft van dit jaar, maar verlaagde wel zijn taxaties voor de ordergroei en de omzet tussen 2022 en 2024 met circa drie procent. Tegen het einde van 2023 zal de kasstroom van Just Eat Takeaway ook positief zijn, verwacht Hesselink. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg maandagochtend met 0,3 procent tot 21,30 euro. Bron: ABM Financial News

